Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние, 754224
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%3 600 руб. 3 790 руб.
В наличии
Код товара: 754224
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3 600 руб. -5%
3 790 руб.
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Коллекция SADE
Коллекция SADE
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 600 руб. 3 790 руб.900 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее ...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751805910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Love Is King, Hang on to Your Love, Smooth Operator, Jezebel, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Never as Good as the First Time, Love Is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, No Ordinary Love, Like a Tattoo, Kiss of Love, Please Send Me Someone to Love, Cherish the Day, Pearls
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , 2 пластинки Причина уценки : вскрыта , помят конверт
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751805910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Love Is King, Hang on to Your Love, Smooth Operator, Jezebel, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Never as Good as the First Time, Love Is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, No Ordinary Love, Like a Tattoo, Kiss of Love, Please Send Me Someone to Love, Cherish the Day, Pearls
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , 2 пластинки Причина уценки : вскрыта , помят конверт
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Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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