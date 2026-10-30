Видеокарта ASUS GeForce RTX5070TI 16Gb DDR7 256 bit 3*DP/2*HDMI 3 FAN (TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754220
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Характеристики
Вес, кг.
2.5
Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX5070TI 16Gb DDR7 256 bit 3*DP/2*HDMI 3 FAN (TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
Видеокарта ASUS GeForce RTX5070TI 16Gb DDR7 256 bit 3*DP/2*HDMI 3 FAN (TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GeForce RTX5070TI 16Gb DDR7 256 bit 3*DP/2*HDMI 3 FAN (TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASUS GeForce RTX5070TI 16Gb DDR7 256 bit 3*DP/2*HDMI 3 FAN (TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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