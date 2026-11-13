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Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 380 руб. 
Начислим 1559 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754193
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL
97 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL

Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта ASUS GeForce RTX5060TI 16Gb DDR7 128 bit 3*DP/HDMI 3FAN (TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING) RTL - по цене 97380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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