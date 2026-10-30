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Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
6 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

Отзывы о товаре Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W




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Характеристики
Бренд
CBR
Описание
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W - по цене 6770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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