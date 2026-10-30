Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL]
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 150 руб.
В наличии
Код товара: 754167
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
45 150 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
700
Описание товара Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL]
Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL]
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Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL]
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Купить Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL] - по цене 45150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL]