Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754165
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
695
Описание товара Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Xiaomi
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect