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Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние, 754164

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Уценка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
Уценка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
Уценка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
Уценка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
Уценка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 970 руб.  5 120 руб. 
В наличии
Код товара: 754164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние
4 970 руб. -3%
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта , повреждение на торце конверта



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта , повреждение на торце конверта


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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