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Уцененный товар БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние, 754156

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
5 230 руб.  5 390 руб. 
В наличии
Код товара: 754156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние
5 230 руб. -3%
5 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замятие двух углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Причина уценки: замятие двух углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 5230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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