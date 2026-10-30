Блок питани (ATX, 80 PLUS Bronze, APFC, 20+4 pin, 120мм fan, PCI-E 6+2Px3 (Delta-P650-B1FDBK024X-EU)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 754137
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 490 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.93
Описание товара Блок питани (ATX, 80 PLUS Bronze, APFC, 20+4 pin, 120мм fan, PCI-E 6+2Px3 (Delta-P650-B1FDBK024X-EU)
Блок питани (ATX, 80 PLUS Bronze, APFC, 20+4 pin, 120мм fan, PCI-E 6+2Px3 (Delta-P650-B1FDBK024X-EU)
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Блок питани (ATX, 80 PLUS Bronze, APFC, 20+4 pin, 120мм fan, PCI-E 6+2Px3 (Delta-P650-B1FDBK024X-EU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питани (ATX, 80 PLUS Bronze, APFC, 20+4 pin, 120мм fan, PCI-E 6+2Px3 (Delta-P650-B1FDBK024X-EU) - стоимость товара 4490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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