Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб.
В наличии
Код товара: 754132
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 520 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
980
Описание товара Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365)
Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365)
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Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания серверный RH RH1600-2Q01A 1600W, CRPS Redundant (ШВГ = 73,5*40.5*185мм), AC (8AD00365)