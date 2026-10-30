Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 754108
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.67
Описание товара Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный
Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитБлок питания 800W ExeGate UN800
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 650W CB650
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W 550PPE (EX282072RUS) Black
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБлок питания Foxline FZ500R 500W
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитБлок питания ExeGate 700W ATX-700PPE (EX260645RUS) Black
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS)
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитБлок питания FORMULA ECO-400W
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 450W DPSU-450W
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБлок питания ExeGate 700W ATX-700NPXE (EX220360RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 400W ACC-W400P 80 PLUS WHITE
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)
Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный - купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450PPH-LT-OEM RTL (EX292150RUS-OEM-S), 450Вт, 120мм, 80 PLUS, черный