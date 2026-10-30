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Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 
В наличии
Код товара: 754100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)
13 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Вес, кг.
3.02

Описание товара Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)

Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)

Отзывы о товаре Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Описание
Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ZALMAN TeraMax II VIEW 1200W, 1200Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, че (ZM1200-TMX2 VIEW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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