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Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
В наличии
Код товара: 754066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный
3 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
2.15

Описание товара Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 1000PPH (EX292157RUS), 1000Вт, 80 PLUS Bronze, 120мм, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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