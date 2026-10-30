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Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
В наличии
Код товара: 754058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)

Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)

Отзывы о товаре Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126) - этот товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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