Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 754058
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.82
Описание товара Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
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Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания 750W ExeGate 80 PLUS 750PPH (ATX, APFC, SC, КПД 82% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin (300126) - этот товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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