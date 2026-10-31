Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
В наличии
Код товара: 754033
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 900 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU)
Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитБлок питания MSI 550W MAG A550BN
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM500-GV2SE
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБлок питания Zalman MegaMax ZM600-TXII 600W (ZM600-TXII (V2)
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБлок питания Gigabyte 450W GP-P450B
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000W (EX285976RUS)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания Formula V Line FV-650BD 650W
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитБлок питания Exegate 1200PPX 1200W (EX258920RUS-S)
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 690 руб.948 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБлок питания ACD TF0250 250W
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU...
Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания PCCooler YK750H, 750Вт, 80+ Bronze, 120мм, немодульный, черный (P3-YK750H-B1HWBK1-EU)