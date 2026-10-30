Top.Mail.Ru
Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
В наличии
Код товара: 754006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
1.46

Описание товара Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный

Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный - стоимость товара 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...