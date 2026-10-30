Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 754006
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.46
Описание товара Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
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Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
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Блок питания ExeGate 850PPE (EX292162RUS), 850Вт, 80 PLUS, 120мм, черный - стоимость товара 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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