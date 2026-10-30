Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 753976
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 120 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.59
Описание товара Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S)
Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S)
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Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S) - стоимость товара 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate (ATX, APFC, SC, КПД 80% (80 PLUS), 12cm fan, 24pin, 2x(4+4)pin (EX292335RUS-S)