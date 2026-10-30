Серверный блок питания ACD FL07 (1U0700), 700Вт, 80+ Gold, 40мм, 1U, черный (1U0700 (ENH2370-08YGF))
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб.
В наличии
Код товара: 753828
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 420 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
2
Описание товара Серверный блок питания ACD FL07 (1U0700), 700Вт, 80+ Gold, 40мм, 1U, черный (1U0700 (ENH2370-08YGF))
Серверный блок питания ACD FL07 (1U0700), 700Вт, 80+ Gold, 40мм, 1U, черный (1U0700 (ENH2370-08YGF))
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Серверный блок питания ACD FL07 (1U0700), 700Вт, 80+ Gold, 40мм, 1U, черный (1U0700 (ENH2370-08YGF))
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Серверный блок питания ACD FL07 (1U0700), 700Вт, 80+ Gold, 40мм, 1U, черный (1U0700 (ENH2370-08YGF)) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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