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Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 460 руб. 
В наличии
Код товара: 753824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)
12 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Вес, кг.
1.05

Описание товара Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)

Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)

Отзывы о товаре Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Huawei Server Platinum 1500W Version 2.0 AC power supply (0231Y033) - по цене 12460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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