Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 980 руб.
В наличии
Код товара: 753804
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 980 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8)
Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8)
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Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8) - стоимость товара 8980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания MSI PRO A850PL PCIE5, 850Вт, 80+ Platinum, 120мм, модульный, черный (306-7ZPLY11-HD8)