Top.Mail.Ru
Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 
В наличии
Код товара: 753774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)
5 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Вес, кг.
2.54

Описание товара Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)

Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)

Отзывы о товаре Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lian Li
Описание
Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания LIAN LI BX 750B, 750Вт, 80+ Bronze, 135мм, немодульный, черный (G9P.BX0750B.B000.RU) - этот товар вы можете купить по цене 5390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...