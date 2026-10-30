Top.Mail.Ru
Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 030 руб. 
В наличии
Код товара: 753767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)
45 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Вес, кг.
1.93

Описание товара Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)

Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)

Отзывы о товаре Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания серверный Huawei Server Titanium 2000W AC power supply (0231Y025) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 45030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...