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Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 260 руб. 
В наличии
Код товара: 753764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)
43 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
1.93

Описание товара Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)

Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)

Отзывы о товаре Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ASUS Pro WS 1600W, 1600Вт, 80+ Platinum, 140мм, модульный, черный (90YE00Z2-B0NA00) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 43260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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