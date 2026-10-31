Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние , 753759
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%2 130 руб. 2 200 руб.
В наличии
Код товара: 753759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб. -3%
2 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CAREY, MARIAH
Коллекция CAREY, MARIAH
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
-
В наличииЦена 2 130 руб. 2 200 руб.533 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитOST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud ...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Great Women Composers (8430717000994) винилова...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитKmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитMrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитLonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - купить по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние