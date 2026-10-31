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Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние , 753759

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
2 130 руб.  2 200 руб. 
В наличии
Код товара: 753759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние
2 130 руб. -3%
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CAREY, MARIAH
filter_none Товар входит в коллекцию CAREY, MARIAH

Коллекция CAREY, MARIAH


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте

Отзывы о товаре Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - купить по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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