Top.Mail.Ru
Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние , 753755

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 330 руб.  2 590 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние
2 330 руб. -10%
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : вскрыта , поврежден конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : вскрыта , поврежден конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...