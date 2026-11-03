Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние, 753755
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Поет Муслим Магомаев
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 330 руб. 2 590 руб.
В наличии
Код товара: 753755
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2 330 руб. -10%
2 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Поет Муслим Магомаев
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Приснившаяся песенка, Рапсодия любви, Далекая - близкая, Мы для песни рождены, Не покину тебя Солнце любви твоей, Ты ко мне не вернешься, Гордость, Мир для двоих, Голубая тайга, Мне тебя не понять, Торжественная
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : вскрыта , поврежден конверт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Поет Муслим Магомаев
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Приснившаяся песенка, Рапсодия любви, Далекая - близкая, Мы для песни рождены, Не покину тебя Солнце любви твоей, Ты ко мне не вернешься, Гордость, Мир для двоих, Голубая тайга, Мне тебя не понять, Торжественная
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : вскрыта , поврежден конверт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Уцененный товар Магомаев Муслим - Поет Муслим Магомаев (4640004136945) виниловая пластинка хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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