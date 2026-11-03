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Уцененный товар Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние, 753753

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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
2 360 руб.  2 430 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние
2 360 руб. -3%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Трек-лист
Ты не печалься, Два берега, Старый клён, Колыбельная, Три тополя на Плющихе, Молодёжная, Капитан, Вратарь, Песня рыбака, Огней так много золотых, Песня о друге, Мой младший брат, Нежность.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : поврежден конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Трек-лист
Ты не печалься, Два берега, Старый клён, Колыбельная, Три тополя на Плющихе, Молодёжная, Капитан, Вратарь, Песня рыбака, Огней так много золотых, Песня о друге, Мой младший брат, Нежность.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : поврежден конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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