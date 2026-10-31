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Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние , 753751

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 560 руб.  4 700 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние
4 560 руб. -3%
4 700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте

Отзывы о товаре Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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