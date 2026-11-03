Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние, 753751
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%4 560 руб. 4 700 руб.
В наличии
Код товара: 753751
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4 560 руб. -3%
4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[0808699111133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Трек-лист
Demon Dance, Keep This Fire Burning, Hooked On You, Clap Your Hands, Hit Me Like A Drum, The Green Frog, I Need L.O.V.E., Djangos Revenge, Gin Tonic, Josephine (1930 Version), Don't Mean A Thing, Six Feet Underground, The Sun, Summertime, Walk Away, Josephine (Candlelight Version), Magenta Rising, Golden Arrow (The Demon Diaries Version), Don't Believe What They Say, The Sea, The Lonely Trumpet (The Demon Diaries Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[0808699111133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Трек-лист
Demon Dance, Keep This Fire Burning, Hooked On You, Clap Your Hands, Hit Me Like A Drum, The Green Frog, I Need L.O.V.E., Djangos Revenge, Gin Tonic, Josephine (1930 Version), Don't Mean A Thing, Six Feet Underground, The Sun, Summertime, Walk Away, Josephine (Candlelight Version), Magenta Rising, Golden Arrow (The Demon Diaries Version), Don't Believe What They Say, The Sea, The Lonely Trumpet (The Demon Diaries Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
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Уцененный товар Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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