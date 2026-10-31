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Уцененный товар Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние, 753750

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
2 570 руб.  2 650 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние
2 570 руб. -3%
2 650 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замятие углов внешнего конверта Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка

Отзывы о товаре Уцененный товар Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Причина уценки: замятие углов внешнего конверта Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Nickelback - No Fixed Address (0603497816392) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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