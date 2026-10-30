Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб.
В наличии
Код товара: 753743
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0
Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитМатеринская плата AMD B850 SAM5 MATX B850M FORCE WF6E 1.2 GIGABY...
-
В наличииЦена 12 450 руб.3113 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 480 руб.3120 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700
-
В наличииЦена 12 640 руб.3160 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E
-
В наличииЦена 13 030 руб.3258 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650-S WIFI
-
В наличииЦена 13 030 руб.3258 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-F WIFI Socket AM5 AMD B850 2x...
-
В наличииЦена 13 030 руб.3258 руб. в СплитМатеринская плата ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS WIFI, AM5, A620A, ...
-
В наличииЦена 13 210 руб.3303 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4
-
В наличииЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитМатеринская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO B760M-C-CSM (90MB1DX0-M0EAYC)
-
В наличииЦена 13 670 руб. 14 400 руб.3418 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)
Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-P, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 3xPCIe 3.0