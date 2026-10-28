Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI ICE, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 2xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб.
В наличии
Код товара: 753736
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 960 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI ICE, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 2xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0
Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI ICE, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 2xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0
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Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI ICE, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 2xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI ICE, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 2xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 - по цене 7960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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