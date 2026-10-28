Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб.
В наличии
Код товара: 753732
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1
Описание товара Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 750 руб.2938 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860M EAGLE V2
-
В наличииЦена 11 920 руб.2980 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X D4 GEN5
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитМатеринская плата MSI B840 GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0...
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC)
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 (90MB1C80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитМатеринская плата ASRock B760M Pro RS WiFi, LGA 1700, Intel B760...
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитМатеринская плата ASUS Pro A620M-C-CSM, AM5, AMD A620, 2xDDR5, 4...
Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0) – стоимость товара 12330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRIME H810M-A WIFI, LGA 1851, Intel H810, 2xDDR5, 4xSATA, 2 (90MB1KJ0-M0EAY0)