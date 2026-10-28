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Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 240 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
11 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
1.85

Описание товара Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1

Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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