Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 240 руб.
В наличии
Код товара: 753722
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 240 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.85
Описание товара Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
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Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550 GAMING, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1