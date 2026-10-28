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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 760 руб. 
Начислим 445 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)
27 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)

Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B850 AORUS STEALTH, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA, 4xM.2 (B850 A STEALTH) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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