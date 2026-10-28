Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 390 руб.
В наличии
Код товара: 753720
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
25 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитМатеринская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870M A ELITE WF7
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851
-
В наличииЦена 25 540 руб.6385 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7
-
В наличииЦена 25 950 руб.6488 руб. в СплитМатеринская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 A...
-
В наличииЦена 26 720 руб.6680 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE
-
В наличииЦена 27 120 руб.6780 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA
-
В наличииЦена 27 290 руб.6823 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851
-
В наличииЦена 27 470 руб.6868 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7
-
В наличииЦена 27 790 руб.6948 руб. в СплитМатеринская плата MSI X870E GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 27 910 руб.6978 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0) - стоимость товара 25390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3 (90MB1J30-M0EAY0)