Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб.
В наличии
Код товара: 753715
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 350 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.34
Описание товара Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16
Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16
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Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16 - стоимость товара 10350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B550-S, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2 PCIe 4.0/3.0, 2xPCIe x16