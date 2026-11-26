Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб.
В наличии
Код товара: 753708
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 680 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.7
Описание товара Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
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Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16 - по цене 13680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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