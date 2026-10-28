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Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
4 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Biostar
Вес, г.
720

Описание товара Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe

Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe




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Характеристики
Бренд
Biostar
Описание
Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe - стоимость товара 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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