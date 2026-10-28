Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб.
В наличии
Код товара: 753700
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 910 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
900
Описание товара Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe
Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe
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Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B450M D3HP, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe