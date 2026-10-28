Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб.
В наличии
Код товара: 753695
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.3
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 980 руб.3495 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 14 060 руб.3515 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A...
-
В наличииЦена 14 060 руб.3515 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B850-S WIFI6E
-
В наличииЦена 14 280 руб.3570 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M AORUS ELITE Socket AM4
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860 DS3H WIFI6E
-
В наличииЦена 14 750 руб.3688 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI (90MB1FR0-M0EAY0...
-
В наличииЦена 15 200 руб.3800 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
-
В наличииЦена 15 250 руб. 22 850 руб.3813 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 250 руб.3813 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE WIFI7, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe