Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 620 руб.
В наличии
Код товара: 753687
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
33 620 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
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Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe - стоимость товара 33620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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