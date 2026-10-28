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Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
11 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16

Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE B860M DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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