Процессор Intel Core Ultra 5 230F LGA1851 3.4GHz OEM (AT807680676F)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб.
В наличии
Код товара: 753660
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 460 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
200
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 230F LGA1851 3.4GHz OEM (AT807680676F)
Процессор Intel Core Ultra 5 230F LGA1851 3.4GHz OEM (AT807680676F)
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Процессор Intel Core Ultra 5 230F LGA1851 3.4GHz OEM (AT807680676F)
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Intel Core Ultra 5 230F LGA1851 3.4GHz OEM (AT807680676F) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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