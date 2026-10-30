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Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
338 820 руб. 
Начислим 5422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)
338 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Вес, г.
140

Описание товара Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)

Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)

Отзывы о товаре Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Xeon 674X LGA4710/LGA18N 3.00GHz OEM (PK8072007045600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 338820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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