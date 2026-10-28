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МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 880 руб. 
В наличии
Код товара: 753652
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#)
23 880 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Вес, кг.
11.3

Описание товара МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#)

МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#)

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Характеристики
Бренд
Xerox
Описание
МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3 (WC3025NI#), A4, ч/б, печ. до 20 стр/мин., скан. до 17 (WC3025V/NI#) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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