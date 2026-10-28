МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 290 руб.
В наличии
Код товара: 753639
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
36 290 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
26
Описание товара МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB
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МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 36290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF667Cdw (6928C001) (A4, 1200dpi, 25ppm, duplex, ADF50m, Ethernet, USB