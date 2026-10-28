МФУ струйное Canon PIXMA G3416 (2315C052), А4, цветной, печ. 8.8 стр/мин. (ч/б) 5 стр/мин. (цвет)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб.
В наличии
Код товара: 753638
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 060 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
8.75
Описание товара МФУ струйное Canon PIXMA G3416 (2315C052), А4, цветной, печ. 8.8 стр/мин. (ч/б) 5 стр/мин. (цвет)
МФУ струйное Canon PIXMA G3416 (2315C052), А4, цветной, печ. 8.8 стр/мин. (ч/б) 5 стр/мин. (цвет)
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3, a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3, a4
МФУ струйное Canon PIXMA G3416 (2315C052), А4, цветной, печ. 8.8 стр/мин. (ч/б) 5 стр/мин. (цвет) - этот товар вы можете купить по цене 16060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ струйное Canon PIXMA G3416 (2315C052), А4, цветной, печ. 8.8 стр/мин. (ч/б) 5 стр/мин. (цвет)