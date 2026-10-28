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МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 
Начислим 205 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753637
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
12 780 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Вес, кг.
8.92

Описание товара МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб

МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб

Отзывы о товаре МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб




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Характеристики
Бренд
G&G
Описание
МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб - по цене 12780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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