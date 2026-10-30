Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030B (8468B010) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 560 руб.
В наличии
Код товара: 753633
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 560 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
9.5
Описание товара Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030B (8468B010) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030B (8468B010) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
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Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030B (8468B010) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030B (8468B010) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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